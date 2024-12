Zaia, Imoco per la terza volta campione del mondo

"Che traguardo straordinario quello raggiunto dall'Imoco Conegliano che per la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019 e del 2022, si è nuovamente laureata campione del mondo. I complimenti della Regione del Veneto alle Pantere venete e al loro coach, Daniele Santarelli, per un risultato che premia la forza, la determinazione, l'impegno e la passione della squadra". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con l'Imoco Conegliano volley che ha battuto nella finale del Mondiale per Club di Hangzhou le cinesi del Tianjin Bohai Bank per 3-0.

"Per le Pantere venete - aggiunge il Governatore - si tratta del 23/o successo stagionale su 23 gare disputate compresi campionato, Supercoppa e Champions. Un traguardo di cui, come Regione, non possiamo che essere orgogliosi. Proprio nei giorni scorsi - aggiunge il presidente - la Regione del Veneto, con l'assessore al Turismo Federico Caner, aveva voluto esprimere tutto il proprio sostegno alla squadra, vera eccellenza sportiva del nostro territorio, augurandole un forte in bocca al lupo prima della partenza dall'aeroporto di Venezia con il volo diretto Venezia Shangai. Le pallavoliste del team gialloblù ancora una volta sono diventate ambasciatrici del Veneto nel mondo, espressione del legame tra il nostro territorio e lo sport".



