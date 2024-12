In costruzione cinque nuovi cavalcavia sulla A4

Avanzano i lavori per il rifacimento dei dieci cavalcavia nel tratto dell'autostrada A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave in previsione della costruzione della terza corsia. Sono cinque i manufatti attualmente in fase di costruzione, tre dei quali in affiancamento a quelli già esistenti e due in sostituzione a quelli demoliti. A breve inoltre verrà abbattuto un altro cavalcavia. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico.

Il punto è stato fatto durante un incontro a Cessalto, dove sorgerà il nuovo cavalcavia di via Gonelle, tra il presidente della Concessionaria, Marco Monaco, e il sindaco, Emanuele Crosato.

L'importo per i lavori relativi ai dieci cavalcavia è stato stanziato da Autostrade Alto Adriatico e ammonta a circa 47 milioni; il quadro economico dell'investimento è di circa 83 milioni di euro. Il termine dei cantieri è previsto per il 2026.

Nei giorni scorsi, su indicazione di Autostrade Alto Adriatico, è stato dato mandato alle ditte appaltatrici di effettuare alcuni rilevamenti, tramite sistemi di georadar, sulle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti che operano nell'area di costruzione dei cavalcavia. L'obiettivo è determinare la condizione della viabilità urbana ordinaria e confrontarla con gli esiti dei rilevamenti che verranno effettuati al termine delle attività di cantiere, per intervenire eventualmente in caso di ammaloramenti alla sede stradale avvenuti in corso d'opera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA