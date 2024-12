Aggredì poliziotti con un'ascia, convalidato l'arresto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha convalidato oggi l'arresto del cittadino 32enne nigeriano, irregolare in Italia, che nella notte di lunedì 16 dicembre si era scagliato con una grossa ascia contro due poliziotti delle Volanti tentando di colpirli. In quell'occasione, dopo oltre un'ora di mediazione e di tentativi per rendere lo straniero inoffensivo, un vice ispettore, per difendersi dalla sua furia, era stato costretto a fermarlo con un colpo di pistola, che l'aveva ferito alla tibia destra.

Il gip ha convalidato l'arresto per tutti i capi di imputazione, tentato duplice omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

Il cittadino nigeriano resta in stato di arresto ricoverato nell'ospedale civile di Padova.



