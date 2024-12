Verona e Vicenza nella 'top ten' della qualità della vita

(v.: 'Qualità della vita, Bergamo prima e Bolzano..' delle 9.05) Verona e Vicenza migliorano ancora e sono le due province venete che rimangono nella "top ten" della classifica del Sole 24 ore sulla Qualità della vita. La provincia scaligera, prima in regionale, migliora di tre posizioni rispetto al 2023, passando dal decimo al settimo posto; Più evidente il balzo di Vicenza, che migliora di 14 posizioni, piazzandosi ottava.

Nelle prime 20 province dove si vive meglio sale anche Padova, di una posizione, piazzandosi 18/a in Italia. Treviso scende di quattro posizioni ed è 24/a. Più sotto, Belluno è 45/a e precede Venezia, crollata di 14 posizioni in un anno. Ultima provincia per qualità della vita è Rovigo, 53/a, che comunque risale di 15 posizioni.



