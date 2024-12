Veneto regione sportiva d'élite, 1,3 milioni di atleti

Nel 2022 il Veneto si è confermata regione d'élite nel panorama sportivo nazionale, con circa 1,3 milioni atleti di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

Il dato emerge da un report dell'Osservatorio regionale per lo sport, in collaborazione con l'Ufficio di statistica regionale, nell'anno in cui il Veneto è "Regione Europea dello Sport 2024", su dati messi a disposizione dal Coni sul periodo 2021-2022, ultimo biennio disponibile, e dall'Istat in relazione al livello di pratica motoria e sportiva fino al 2023.

Il Veneto è secondo in Italia per numero di atleti, con 506.207 tesserati, pari al 10,2% rispetto al nazionale. Treviso, con oltre 100.000 atleti, è la provincia che ne conta di più, seguono Verona, Vicenza e Padova, che superano la soglia di 90.000 tesserati. Per quanto riguarda le società, il Veneto si posiziona invece terzo con 5.169 sodalizi, pari all'8,6% del totale nazionale. Treviso, Verona e Padova sono le province più rappresentate. Gli operatori sportivi veneti (dirigenti societari, tecnici e ufficiali di gara), infine, sono 89.797 (il 10,3% nazionale), classificando così il Veneto secondo. Negli Enti di promozione sportiva i praticanti sono 804.306 mentre gli operatori 52.846.

Quasi tutte le attività sportive sono praticabili nella regione: in Veneto vi sono atleti iscritti a 59 tra Federazioni o Discipline sportive, su un totale di 61 presenti. Padova, Treviso e Verona ne offrono 56 ciascuna, seguono Vicenza (53), Venezia (52), Rovigo (47) e Belluno (42).

Secondo i dati raccolti nel corso del 2022, lo sport più diffuso in Veneto è il calcio, con 108.883 atleti. Con poco meno della metà degli iscritti segue la pallavolo (50.204) e chiude il podio il tennis (39.887). A seguire pallacanestro e atletica che hanno, rispettivamente, 31.994 e 29.862 atleti. La pesca e le attività subacquee hanno 26.706 sportivi. Sport equestri e quelli invernali, invece, contano 13.648 e 13.451 iscritti.

Nelle dieci attività sportive più praticate nel territorio rientrano anche il nuoto (12.319), e il rugby (11.443). I restanti atleti veneti, per un totale di oltre 167.000 sportivi, praticano altri sport.

Secondo i dati Istat, nel 2023 in Veneto la popolazione che pratica sport, in modo continuativo o saltuario, è il 45,2%, in ripresa dopo il calo del biennio 2021-2022 (42% circa) e al di sopra della media nazionale (39,6%). Si riducono quanti svolgono solo qualche attività fisica nel tempo libero, che sono ora il 30,6% (27,9% Italia) mentre nel 2021 erano il 34,4%. I sedentari sono il 24% della popolazione (valore simile a quello pre-Covid), quando nel 2021 erano saliti al 26,6%, sotto di 11 punti percentuali di quello medio italiano (35%), posizionandosi al secondo posto tra le regioni italiane dopo il Trentino-Alto Adige e a pari merito con il Friuli Venezia Giulia.

In Veneto continuano a praticare più sport i maschi che le femmine. I giovani delle fasce 3-10 anni e 11-14 anni sono i più sportivi (60% e 71%), mentre tra gli adolescenti 15-17 anni la percentuale scende al 53,2%. I giovani adulti 18-34enni riprendono a fare sport; segue un calo costante degli sportivi per effetto del minor tempo a disposizione negli adulti e della naturale flessione fisica nelle fasce più anziane.



