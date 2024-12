Furto in gioielleria veneta, arrestati in 6 a Udine

Nel corso della notte i Carabinieri del Comando di Udine, in collaborazione con i colleghi della Compagnia Carabinieri di Legnago (Verona) e del Commissariato di Duino Aurisina (Trieste), hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato 6 cittadini stranieri, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Le sei persone sono ritenute responsabili del furto commesso, poche ore prima, nella gioielleria di un centro commerciale di Cologna Veneta (Verona).

I ladri, individuati al rientro nell'alloggio nella loro disponibilità a Udine, sono stati sottoposti dai militari a una perquisizione che ha permesso di recuperare l'intera refurtiva, costituita da numerosi orologi di marche importanti e monili d'oro per un valore complessivo, stimato in 30mila euro, nonché di sequestrare la somma di oltre 13mila euro, arnesi e attrezzatura atti allo scasso e due targhe automobilistiche slovene, provento di un furto commesso in quel Paese.

I Carabinieri stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali responsabilità penali dei sei in relazione ad analoghi episodi verificatisi nei mesi passati. Gli arrestati sono stati chiusi nel Cara Circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria.



