Babbo Natale arriva in anticipo a Verona

Oggi pomeriggio i militanti di Centopercentoanimalisti hanno girato ilcentro di Verona e donato giocattoli alle bambine e bambini, previa una promessa da parte dei loro genitori: se dovessero adottare un animale, si recherebbero in un rifugio e la scelta sarebbe per sempre.

Un messaggio contro l'abbandono, una "piaga" che ora viene punita severamente anche nel nuovo Codice della strada, entrato in vigore la scorsa mezzanotte. "Proprio a Natale - hanno sottolineato i militanti animalisti - c'è l'usanza di regalare cuccioli, che troppo spesso vengono rifiutati quando l'animale cresce, o si deve andare in vacanza". con questa iniziativa che ha coinvolto decine di bambini e genitori, molti di loro turisti in visita nella città scaligera, Centopercentoanimalisti rilancia l'impegno per combattere l'abbandono di animali domestici.



