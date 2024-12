Wizz Air avvia cinque nuove rotte da Venezia per 2025

Wizz Air avvia cinque nuove rotte in partenza da Venezia per l'estate 2025. A partire da marzo del prossimo anno infatti saranno attivati collegamenti verso Madrid, Barcellona (Spagna), Atene (Grecia), Sharm-El-Sheikh (Egitto) e Budapest (Ungheria).

L'ampliamento sarà reso possibile grazie all'introduzione di un ulteriore Airbus A321neo di ultima generazione, portando a due gli Airbus stanziati a Venezia nella stagione estiva 2025.

Secondo una nota questa continua espansione dimostra l'impegno di Wizz Air verso il mercato italiano e mira a rafforzare significativamente i collegamenti tra Venezia e le principali destinazioni in Europa e non solo. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com e sull'app ufficiale WIZZ, a partire da 22,99 euro.

L'Italia rappresenta un mercato strategico per la compagnia, che è entusiasta di ripristinare e incrementare la propria capacità presso l'aeroporto di Venezia Marco Polo, offrendo oltre 500.000 posti nel 2025, con una crescita di quasi l'80% rispetto al 2024. Con questa espansione, Wizz Air raggiunge una quota di mercato del 10% a Venezia Marco Polo, consolidandosi come la seconda compagnia aerea low-cost dell'aeroporto.



