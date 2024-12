Spacca finestrino a 4 auto, uomo arrestato a Padova

Un 34enne tunisino è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Padova dopo aver rotto i finestrini di quattro auto in sosta per rubare.

L'intervento segue altri servizi svolti dagli agenti che hanno, tra l'altro, bloccato e denunciato 3 persone per il borseggio in un tram.

Nella prima azione i poliziotti si sono attivati dopo che al 113 era arrivata una telefonata di un cittadino che, di passaggio nella zona Stanga, aveva visto una persona rubare all'interno vetture in sosta. Il presunto ladro è stato così fermato: addosso gli sono stati trovati una pinza tipo tronchese, un portafoglio ed un cellulare, non di sua proprietà.

Portato in questura il tunisino, irregolare, con precedenti penali tra cui furto, rapina e spaccio di droga, è stato arrestato.

In un altro intervento gli agenti, dopo la telefonata di una 20enne, hanno denunciato tre persone per furto con destrezza a bordo di una tram. I tre, due uomini e una donna, sono stati controllati appena scesi dal mezzo pubblico e perquisiti: con se avevano alcuni cosmetici e un caricabatteria sottratti alla 20enne. I sospettati, un 41enne rumeno con precedenti per porto abusivo e detenzione di armi, furto, ricettazione, rapina e resistenza pubblico ufficiale, senza fissa dimora in Italia dal 2004; una 38enne romena incensurata, ed un 40enne tunisino con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale, senza fissa dimora, irregolare, in Italia dal 2014, sono stati denunciati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA