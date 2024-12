Parte Mythos, il festival di teatro classico di Treviso

"Mythos", il festival di teatro classico di Treviso ideato da Tema Cultura, aprirà nel 2025 a nuove collaborazioni e sarà improntata ad esplorare il tema "Héroes - Uomini e Dei". "Sono quegli eroi raccontati da Omero e dai grandi classici- dice Giovanna Cordova, fondatrice di Tema Cultura, - perché ancora oggi, anche se può sembrare un controsenso, gli eroi ci aiutano a capire di che cosa siamo fatti, aprendo nuove prospettive di pensiero e discussione". E' stato impresso un cambio di passo al festival, con la creazione di una rete territoriale a livello regionale che, oltre a Treviso, coinvolgerà Venezia, Padova, Pieve di Soligo e Possagno con la Gipsoteca Antonio Canova. Altra novità: dal 2025 il festival diventerà centro di produzione dedicato alla drammaturgia contemporanea. Primo impegno sarà lo spettacolo "Achille e gli altri - Rapsodia d'eroi", (prima il 19 marzo al Teatro Del Monaco), replica il 3/4 a Pieve di Soligo, il 9/4 al Teatro delle Maddalene di Padova e il 13/4 alla Gipsoteca Canoviana di Possagno. "Mythos 2025" al Teatro Del Monaco proporra l'incontro con: Alessandro Preziosi (21/1), protagonista de "Il Poeta e la sua Diva", scava nell'appassionato sodalizio tra D'Annunzio ed Eleonora Duse; Andrea Pennacchi (15-16/4) con "Una piccola Odissea"; Lino Guanciale (15-16/5) affronterà "Napoleone la morte di un dio", tratto da un saggio di Hugo. Quattro i reading-spettacolo con le letture teatralizzate a cura dei giovani attori di Tema Academy e l'apporto di Classici Contro - Ca' Foscari: il 14/1 "Arianna, ovvero le eroine di D'Annunzio", il 6/2 "Nella stanza dell' imperatore", dal romanzo di Sonia Aggi; l'11/3 "Memorial" con Rosella Pretto, uno scavo nell'Iliade della poetessa Alice Oswald; chiude il 6/5 "A che cosa (non) servono gli eroi?" con Filippo Dini (direttore artistico del TSV), Filippomaria Pontani e Tommaso Montanari. "Mythos" a Venezia: il 29 aprile al Teatro Goldoni, proponendo "Eroine. L'anomalie nécessaire", reading-spettacolo con Marcella Farioli con il suo saggio "L'anomalie nécessaire". Dalla collaborazione di tema Cultura con la Società nazionale Dante Alighieri, comitato di Treviso, i reading - spettacolo: "Farinata degli Uberti. Amor di patria" (4/2), "Manfredi. Eroe Ghibellino" (11/2) e "Piccarda Donati.

Eroina della rinuncia" (18/2). Altri due iniziative sono i "Classici al Museo" con una programmazione comune che metterà in rete i Musei Civici di Treviso con la Gipsoteca Canova di Possagno, "Classici in musica", una sezione che trasversalmente tutti gli eventi del festival di teatro classico. e infine "Classici a scuola"



