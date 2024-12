Domani la Giornata delle librerie indipendenti in Veneto

Si svolge domani la seconda Giornata delle librerie indipendenti del Veneto, ideata e promossa dall'Assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche (aib), Associazione Editori Veneti (Ev), Associazione Librai Italiani (Ali Confcommercio Veneto) e al Sindacato Italiano Librai Cartolibrai (Sil Confesercenti Veneto).

Come per lo scorso anno, con questa giornata si vuole mettere in risalto l'importanza delle librerie indipendenti quali presidi culturali, la figura del libraio e il riconoscimento della dimensione sociale di questa professione.

"L'invito che mi sento di rivolgere a tutti - afferma l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari - è quello di dedicare un po' di tempo a scoprire o riscoprire le librerie indipendenti del nostro territorio, luoghi moltiplicatori di occasioni culturali. Cercate le 'librerie di prossimità' più vicine a casa o al lavoro e fatene un vostro rifugio, sostenetele, perché sono luoghi fondamentali per lo sviluppo della comunità, collanti per una società più coesa. Con il sostegno a questa iniziativa si rinnova l'impegno pluriennale da parte della Regione nella promozione del libro e della lettura. La sensibilizzazione sull'importanza delle librerie indipendenti, iniziata nel 2023 e proseguita per tutto il 2024, ha dato il via a varie azioni tra cui il censimento di queste realtà, più di 180 in tutta la Regione, a iniziative di sensibilizzazione sulla loro presenza nel territorio, oltre ad attività formative per l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore. L'obiettivo è far nascere una serie di iniziative di collaborazione fra case editrici, librerie indipendenti e il sistema regionale degli istituti di cultura con la finalità di favorire la promozione e la distribuzione delle opere edite in Veneto".



