Dorme in cassonetto rifiuti,rischia di venire triturato a Verona

Un giovane straniero ha rischiato di finire stritolato nel compattatore dei rifiuti mentre dormiva in un cassonetto. E' successo a Verona. Il ragazzo è uscito al cassonetto per la raccolta della plastica dove aveva trovato rifugio per la notte durante l'operazione di svuotamento al centro smistamento rifiuti nella sede di Amia, l'Azienda comunale di igiene ambientale. Nella caduta il giovane si è fratturato un braccio ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento.



