Finanzieri sequestrano 500 grammi di cocaina a Padova

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 500 gr di cocaina, procedendo all'arresto di una persona ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio urbano, le fiamme gialle hanno notato una cessione di sostanza stupefacente effettuata da una persona nel quartiere Arcella di Padova all'interno di una autovettura.

Una perquisizione a casa dello spacciatore ha consentito di ritrovare ulteriori dosi già confezionate nonché un quantitativo di stupefacente non ancora frazionato, per il peso complessivo di circa 500 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un block notes in cui era annotata la contabilità delle cessioni già effettuate e i relativi incassi, nonché materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.





