Aggredisce la compagna, scatta il codice rosso: espulso

Un marocchino., irregolare, è stato espulso dall'Italia dopo che era scattato il codice rosso per l'aggressione alla sua compagna. L'uomo ha aggredito in casa a Malo (Vicenza) la propria compagna che è stata poi costretta a ricorrere alle cure del caso, dove le sono state riscontrate lesioni dichiarate guaribili in 5 giorni. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dalla donna, sono giunti i carabinieri di Schio e della stazione di Malo. Della vicenda è stata informata la Procura berica con attivazione del codice rosso e la denuncia in stato di libertà per il marocchino per lesioni personali. A carico dell'aggressore, già e con precedenti di polizia, è stato emesso e notificato il decreto di espulsione del Prefetto di Vicenza e, dopo le formalità di rito in Questura a Vicenza, è stato accompagnato al C.P.R. di Roma Ponte Galeria, per il successivo rimpatrio.



