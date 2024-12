Crociere Venezia, estesa la concessione per i terminal Vtp

E' stata estesa di ulteriori dieci anni, con la ridefinizione degli ambiti per i terminal, la concessione demaniale rinnovata questa mattina da Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Commissario Straordinario per le crociere a Venezia, e Fabrizio Spagna, presidente e ad di Venezia Terminal Passeggeri Spa.

Il documento disciplina le modifiche rispetto a quanto già previsto dagli atti di concessione che dal 2000 hanno dato assetto e sviluppo ai Terminal Passeggeri di Marittima e di Chioggia, nel contesto delle Ordinanze del Commissario Crociere Venezia Ccv emanate nel periodo 2021-2024, con l'obiettivo di consentire a Vtp il mantenimento della gestione dei beni demaniali destinati alle operazioni di sbarco e imbarco passeggeri e delle attività collegate.

La concessione vigente è stata prorogata dal 31maggio 2026 al 31 maggio 2036, sulla base del Piano delle attività di Vtp.

L'estensione - informa l'Authority veneziana - tiene conto sia del tempo necessario al recupero della piena funzionalità della concessione, sia del tempo strettamente necessario all'ammortamento degli investimenti necessari all'attrezzaggio dei terminal e l'utilizzo dei nuovi ormeggi che Vtp Spa si è impegnata a realizzare con un investimento di 19,2 milioni di euro. Il tutto, ovviamente, in parallelo con le opere commissariali legate al miglioramento dell'accessibilità nautica (manutenzione dei canali e "smussi") e alla costruzione della stazione marittima a Canale Nord.

La concessione regola e dà assetto ai tre compendi in gestione a Vtp: il Terminal Venezia Marittima, comprensivo di aree, viabilità, banchine, specchi acquei e fabbricati come risulterà dopo la restituzione di alcuni fabbricati in area Marittima, San Basilio e Santa Marta; il Terminal Isola Saloni a Chioggia; il Terminal Canale Nord Marghera, comprensivo di aree, viabilità, banchine, specchi acquei e fabbricati che verranno realizzati da Vtp a conclusione delle opere commissariali.



