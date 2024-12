Biennale College, scelti i quattro progetti finalisti

Sono stati scelti i quattro progetti, provenienti da Italia, Kenya, Nigeria, Cambogia, Usa e India che accedono alle fasi di realizzazione dei lungometraggi della 13/a edizione di Biennale College-Cinema. Da mercoledì 4 dicembre prende il via il workshop di sceneggiatura che terminerà il 7 dicembre. Dall'11 al 16 gennaio invece si svolgerà il workshop online di pre-produzione.

I quattro team della 13. edizione di Biennale College - Cinema (2024 - 2025), formati da un regista e un produttore, sono i seguenti: Agnus Dei (Italia) - regista: Massimiliano Camaiti; produttrice: Giovanna Nicolai, (opera seconda);1 Woman, 1 Bra (Kenya/Nigeria) - regista: Vincho Nchogu; produttore: Josh Olaoluwa (opera prima); Becoming Human (Cambogia/Usa) - regista: Polen Ly; produttore: Daniel Mattes (opera seconda); Secret of a mountain serpent (India) - regista: Nidhi Saxena; produttore: Vimukthi Jayasundara (opera seconda). Alla conclusione del workshop di pre-produzione, inizierà la realizzazione vera e propria dei quattro lungometraggi a micro budget, con il contributo della Biennale di 200mila euro ciascuno. I quattro film saranno presentati all'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2025. Intanto, da martedì 3 dicembre, saranno presentati a Kyoto due precedenti progetti di Biennale College Cinema alla 16/a edizione del Kyoto Historica International Film Festival (3-8 dicembre) presso il Museum of Kyoto e gli studi cinematografici di Toei e Shochiku, storiche società cinematografiche. La partecipazione è organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Osaka.





