Attraversa in bicicletta i binari, 32enne travolto da un treno

Un uomo di 32 anni è morto questo pomeriggio a Carmignano di Brenta (Padova) travolto da un treno sulla linea Vicenza-Treviso. La vittima era un operaio, di nazionalità straniera, residente in zona.

L'uomo si trovava in sella ad una bicicletta e, secondo i primi rilievi, avrebbe tentato di attraversare la sede ferroviaria nei pressi della stazione di Carmignano, in un punto in cui non è consentito il transito. E' stato investito da un treno merci, che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il 32enne è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La linea ferroviaria è stata interrotta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA