Legambiente, in Veneto 110 i Comuni Ricicloni e Rifiuti free

In Veneto 110 comuni sono stati classificati come "Ricicloni" e "Rifiuti free" ovvero che inviano a smaltimento meno di 75 chilogrammi di rifiuti pro capite. Il dato emerge dalla nona edizione del rapporto Comuni Ricicloni Veneto, su dati dell'Osservatorio Rifiuti di Arpav, reso noto oggi a Rovigo, nella seconda giornata dell'Ecoforum di Legambiente Veneto.

I comuni salgono a 310 (+11 rispetto all'anno precedente) considerando solo il titolo di "Comune Riciclone", ovvero che conferisce meno di 80 chili di indifferenziata all'anno pro-capite, come previsto dal piano rifiuti regionale.

Per la categoria dei comuni con meno di 5.000 residenti, guidano la classifica Sarmede (Treviso), con 52 chili e 90,2% di raccolta differenziata. Seguono Cappella Maggiore (Treviso) con 53 chili e 91,8%, e Miane (Treviso) con 54,2 e 91,9%.

Mareno di Piave (Treviso) guida i comuni tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti con 48 chili ed il 91,6% di differenziata; risulta al primo posto anche nella classifica assoluta. Vedelago (Treviso) si conferma miglior comune sopra i 15.000 abitanti (56,7 chili e 90,2% di differenziata).

Tra i capoluoghi di provincia Treviso è la città più riciclona del Veneto, riuscendo a differenziare più dell'87% e mandando a smaltimento poco più di 80 chili di rifiuto. Segue Belluno (86% differenziata) e Rovigo, con un balzo di quasi 15 punti percentuali in un anno raggiunge (83%). Seguono Vicenza (73,4%), Padova (64,5%) e Venezia (63%), e infine Verona (53,4%).

Il Rapporto di Legambiente ha uno spazio anche per i Comuni ad alta pressione turistica, primo Abano Terme (Padova) con il 77%, seguito da Cavallino-Treporti (Venezia) con il 74,3% e Malcesine (Verona) con il 72,8%. Infinbe, i Parchi del Veneto "Ricicloni" sono quello regionale del Sile e quello nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Ih generale, in Veneto nel 2023 nonostante un incremento del 2,1% nella produzione complessiva di rifiuti, la raccolta differenziata è aumentata del 3,5%, mantenendo pressoché invariata la produzione pro capite di rifiuto urbano residuo (Rur).



