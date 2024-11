Regionali: Tajani, in Veneto nostro candidato è Flavio Tosi

"Forza Italia intende essere protagonista nella scelta nel prossimo candidato presidente della Regione: noi abbiamo indicato Flavio Tosi, che per il suo curriculum, essendo stato assessore regionale alla sanità, sindaco, parlamentare e parlamentare europeo, è colui che ha la maggiore esperienza tra i possibili candidati. Detto questo, noi siamo pronti". Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, si è espresso manovre in corso nel centrodestra per indicare il candidato presidente alle prossime regionali in Veneto.

Su un eventuale terzo mandato per Luca Zaia, Tajani ha aggiunto: "il terzo mandato non esiste neanche negli Stati Uniti. Qui si tratta di avere il miglior candidato possibile che ci permetta di vincere lezioni guardando poi al futuro. Oggi poi la democrazia deve permettere assolutamente un ricambio, questo vale tanto per Zaia quanto per De Luca: credo che dopo vent'anni si possa lasciare il passo a chi ha più stimoli. I sindaci non si possono candidare più di 2 volte nelle grandi città. E, ripeto, se il presidente negli Stati Uniti viene eletto massimo 2 volte il motivo ci sarà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA