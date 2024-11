Responsabili agricoltura delle ambasciate di 13 Paesi in tour in Veneto

L'agricoltura veneta è meta oggi e domani meta delle ambasciate di tredici Paesi stranieri, che visiteranno con i responsabili delle diplomazie per il settore primario diverse realtà agricole della regione aderenti a Confagricoltura. La conclusione si terrà domani, 21 novembre, con tavola rotonda a Montegalda (Vicenza) sul tema "Multifunzionalità dell'agricoltura", cui è prevista anche la partecipazione dell'assessore regionale Federico Caner.

L'incontro sarà ospitato (con inizio alle ore 11) dall'agriturismo Villa Feriani di Montegalda.

I responsabili del settore agricolo delle ambasciate straniere presenti in Italia compongono il gruppo Oscar (Ordine speciale dei consiglieri agricoli a Roma). La delegazione è guidata da Juan Prieto Gomez, e composta dai consiglieri agricoli di tredici Paesi (Spagna, Svezia, Malta, Ecuador, Ungheria, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Israele, Messico, Serbia, Filippine e Kenya).

"La scelta di visitare le realtà agricole del Veneto - spiega l'imprenditore agricolo padovano Giordano Emo Capodilista,vicepresidente di Confagricoltura con delega all'internazionalizzazione - nasce da una specifica richiesta del gruppo Oscar, mirata a compiere una full immersion nella nostra dimensione agricola aziendale e ad approfondire il tema della multifunzionalità dell'agricoltura. Il Veneto su questo fronte è all'avanguardia, in quanto molte aziende agricole svolgono attività connesse come l'agriturismo, la fattoria didattica, l'enoturismo, l'oleoturismo e altre voci che rientrano nel turismo rurale". "L'opportunità è importante conclude - perché avremo come ospiti i rappresentanti di importanti ambasciate e potremo non solo confrontarci sui temi agricoli, ma intessere rapporti di conoscenza e scambio che potranno giovare al Veneto, all'Italia e ai Paesi stranieri".





