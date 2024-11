Delegazione veneta rientrata da Rio Grande do Sul

"Questa missione è stata organizzata in occasione dei 150 anni dalla migrazione italiana in Brasile, di cui ricordiamo la maggior parte di provenienza veneta, e di fatto anticipa il via alle celebrazioni per i 150 anni dalla migrazione italiana a Rio Grande do Sul del prossimo anno. Rio Grande do Sul è uno Stato che conta 11 milioni di abitanti di cui il 45% ha radici venete". Così l'assessore regionale alla Cultura e ai Veneti nel Mondo sul rientro dalla missione Cuore Veneto nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul dall'11 al 17 novembre organizzata dell' Associazione Veneti nel Mondo.

"Nell'ultimo triennio, 2022-2024 la Regione Veneto nell'ambito della legge regionale 2/2003 ha messo a bando un totale di 224 mila euro per finanziare 18 progetti di valorizzazione della cultura veneta all'estero, e un totale di 245 mila euro per finanziare l'associazionismo di settore e sostenere quindi la vita delle associazioni, dei comitati e delle federazioni venete all'estero - aggiunge -. Questa missione è stata l'occasione per toccare con mano la realtà locale anche nell'ottica di vedere i risultati delle risorse che vengono messe a bando ogni anno e di programmare con sempre maggior efficienza gli stanziamenti futuri. Ora stiamo valutando l'invito che abbiamo ricevuto a partecipare il prossimo il prossimo maggio a un'importante fiera locale in collaborazione con la Camera di Commercio". Tra gli appuntamenti più significativi della missione vanno segnalati l'incontro con il ministro alla Cultura dello Stato del Rio Grande do Sul Beatriz Araujo organizzato nella sede del governo del Rio Grande do Sul in occasione dei "150 anni di immigrazione veneta e italiana nel Rio Grande do Sul", la visita al Consiglio dello Stato del Rio Grande do Sul, e i numerosi incontri con i Sindaci del territorio. La giornata conclusiva è stata coronata dall' inaugurazione di un bassorilievo raffigurante il leone marciano a Lajeado, che rientra nel progetto "25 leoni di San Marco nell'Ottava Provincia Veneta" ideato e curato dal Comitato Veneto del Rio Grande do Sul in partenariato con l'Associazione Veneti nel Mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA