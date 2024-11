Unioncamere, Veneto economia debole nel terzo trimestre 2024

I dati del terzo trimestre 2024 dell'attività manifatturiera veneta non mostrano sostanziali cambiamenti rispetto a quanto si è osservato negli ultimi 18 mesi, riconfermando un quadro molto debole dell'attività manifatturiera veneta.

Sono i risultati principali di VenetoCongiuntura, l'analisi congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Unioncamere Veneto su un campione di oltre 2.300 imprese con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un'occupazione complessiva di oltre 90.000 addetti.

Nel periodo luglio-settembre 2024, la produzione industriale registra su base congiunturale una variazione destagionalizzata del -0,3% (-7,6% la variazione congiunturale grezza) e su base annua una diminuzione del -1,9%. È il sesto trimestre consecutivo di contrazione dell'indicatore: se fino a fine 2023 questo poteva essere visto come un normale processo di normalizzazione dopo le significative crescite 2021-2022 post covid, oggi mette in evidenza una debolezza più strutturale del comparto, con differenze accentuate tra i diversi settori.





