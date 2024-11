Manifattura veneta, giù produzione e ordini in 3/o trimestre

Produzione industriale in flessione del -1,9% nel terzo trimestre 2024, rispetto alla stessa data dello scorso anno, per la manifattura veneta, ma soprattutto un ripiegamento degli ordini dall'estero del -3,4% e del -1,1% di quelli dal mercato nazionale.

Sono alcuni tra i dati più evidenti emersi dall'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere, presentata oggi a Treviso dal presidente del sistema camerale regionale, Antonio Santocono.

"Desta una certa preoccupazione - ha detto - dopo il piccolo rimbalzo dello scorso trimestre, il dato della raccolta ordini internazionale, che si contrae sia rispetto allo scorso anno sia nel breve periodo. Ci sono ancora le difficoltà del settore automotive in Germania che, in combinazione con la frettolosa politica europea di messa al bando del motore endotermico e con listini lievitati, desta preoccupazione per l'impatto che può avere anche sulla filiera veneta".

L'indagine è stata condotta su un campione di 1.300 aziende.

I settori che hanno espresso i maggiori affanni sono la filiera della moda (-7,1%), dei metalli (-6,9%) e delle macchine elettroniche ed elettriche (-5%). Relativamente alle previsioni per i prossimi mesi, il clima di fiducia degli imprenditori del manifatturiero si mantiene positivo, contando, in particolare, sulla ripresa del mercato estero (39%), mentre il 24% non è altrettanto ottimista.



