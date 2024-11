Senza ticket sul bus aggrediscono l'autista, denunciati 2 minorenni

Due minori sono stati denunciati per aver aggredito verbalmente un autista della Mom, la società trevigiana di trasporto pubblico, che li aveva sorpresi senza biglietto. I minorenni, di 14 e 17 anni, sono stati portati in caserma e poi affidati ai genitori. I due erano saliti sul pullman della linea 3591 a Silea, sprovvisti del ticket. Alla richiesta dell'autista, i due lo hanno aggredito verbalmente imbrattando poi l'interno del mezzo con il contenuto di una bottiglia di spumante.

Dopo essersi dati alla fuga, i responsabili sono stati rintracciati dai militari nella zona e portati in caserma per la loro identificazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA