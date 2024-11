Istat, diminuiscono incidenti stradali in Veneto nel 2023

In Veneto, nel 2023, si sono verificati 12.774 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 309 persone e il ferimento di altre 16.994. Rispetto al 2022 diminuiscono il numero delle vittime (-3,7%), gli incidenti (-3,4%), ed i feriti (-1,7%).

Nel periodo 2001-2010, in Veneto, il numero delle vittime della strada è diminuito del 42,9%, in linea con la media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2023 si registrano variazioni, rispettivamente, di -22,0% e -26,1%. Nel medesimo periodo, l'indice di mortalità nella regione registra una lieve diminuzione, passando da 2,5 decessi ogni 100 incidenti nel 2010 a 2,4 nel 2023. Anche a livello nazionale si osserva un andamento analogo, con un calo da 1,9 a 1,8 decessi ogni 100 incidenti.

Nel 2023, si registra un aumento dell'incidenza dei decessi tra gli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) rispetto al 2010, mantenendosi comunque su un valore in linea con la media nazionale (47,9% contro 47,6%).



