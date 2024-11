Controlli Nas alle mense scolastiche, 15 denunce nel Veneziano

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ‒ d'intesa con il Ministero della Salute ‒ ha avviato una campagna di controlli a livello nazionale per verificare il del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione all'interno degli istituti scolastici.

Per quanto riguarda la provincia di Venezia le verifiche sono state 32, delle quali 17 sono risultate non conformi, con 15 persone segnalate all'Autorità amministrativa per inadeguatezze igienico-strutturali. Sono state elevate 27 violazioni amministrative e posti sotto sequestro amministrativo 80 chili di alimenti varia natura e specie.



