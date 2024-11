Assessore Venezia, ticket accesso ha avuto effetto su emersione

Il contributo di accesso a Venezia "ci ha consentito di far emergere da un lato tutta una fascia grigia di strutture alberghiere, extra-alberghiere, locazioni che non erano censite ufficialmente e che si sono registrate per ottenere l'esenzione per i loro turisti nei giorni di contributo d'accesso. Un grande effetto lo ha avuto quindi sull'emersione".

Lo ha dichiarato Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia, a margine del forum 'Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile', in corso a Firenze.

"Un altro grande effetto del contributo di accesso - ha aggiunto - è legato al fatto che Venezia è la prima città a sapere in anticipo quanti turisti avrà quel giorno. È uno strumento che oggi nessuna città ha. Venezia riesce poi ad avere una finestra temporale - dalla prenotazione all'arrivo del turista - per offrire a chi si prenota una serie di informazioni sulla città.

Anche qui in prospettiva dovremo pensare a un rafforzamento di controlli, ad esempio in stazione pensare a delle barriere automatiche di accesso. Intanto andiamo per gradi, anche per non spaventare nessuno: siamo un paese che ha paura delle novità".





