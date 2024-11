All'Ulss4 di San Donà 64 aggressioni a personale in 8 mesi

All'Ulss 4 di San Donà di Piave (Venezia), nei primi otto mesi del 2024 sono state registrate 64 aggressioni al personale medico sanitario con 6 persone costrette a ricorrere a cure mediche.

Il dato è stato analizzato e reso noto oggi dopo un incontro tra la direzione strategica e le parti sindacali che hanno analizzato l'andamento delle segnalazioni riferite ai primi 8 mesi dell'anno, dove emerge un quadro generale stabile. Infatti il numero complessivo delle segnalazioni per violenza sia fisica che verbale è rimasto praticamente invariato allo stesso periodo del 2023, ma i casi di infortunio a seguito di aggressione sono sensibilmente diminuiti.

A fare il punto della situazione è stato responsabile della Gestione del Rischio Clinico, Stefano Bernardo: 64 gli episodi di aggressione registrati nel 2024 rispetto i 65 del 2023. Il dato è stato poi rapportato al numero dei dipendenti ed è risultato che il 2,5% del personale Ulss 4 è stato direttamente coinvolto in episodi di aggressione. Il luogo più esposto a questo rischio è ancora una volta l'ospedale e, in particolare, in ordine decrescente, i pronto soccorso, aree di degenza, servizi psichiatrici e ambulatoriali.



