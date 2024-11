Università: Mur, al veneto 35 milioni in borse studio

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto delle risorse destinato al finanziamento delle borse di studio per gli studenti universitari per l'anno accademico 2024/2025 che ammontano a 880 milioni di euro. Per quanto riguarda il Veneto, i finanziamenti passano dai 17,7 milioni di euro dello scorso anno a 35 milioni per il 2024/2025.

A questo stanziamento vanno aggiunti ulteriori 16,9 milioni di euro derivanti dai fondi del PNNR, anche questi in aumento rispetto ai 14,7 milioni dell'anno accademico precedente. Lo stanziamento totale per la Regione ammonta quindi a 51,9 milioni, a cui si aggiungono le risorse di competenza regionale.

"Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha messa in campo ogni strumento per aumentare i fondi a disposizione e continuerà a collaborare con le Regioni per garantire una distribuzione efficiente a vantaggio degli studenti, che devono poter beneficiare di un sostegno adeguato in tempi rapidi.

L'obiettivo è quello di rendere il sistema delle borse di studio sempre più inclusivo, contribuendo a sostenere il percorso di formazione e crescita personale dei nostri ragazzi e permettergli di continuare a studiare nel nostro Paese. Una grande occasione per le istituzioni accademiche che vanno potenziate e ascoltate" commenta il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.



