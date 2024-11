Milano-Cortina, pronto impianto refrigerazione pista da bob

E' pronto l'impianto di refrigerazione della pista da bob, al quale hanno lavorato 180 operai, con un risparmio il 40% dei tagli degli alberi previsti.

Procedono a pieno ritmo i lavori della pista da bob, skeleton e slittino di Cortina d'Ampezzo in vista dei Giochi 2026.

Il cantiere ha visto una notevole accelerazione da fine estate grazie a una rinnovata viabilità con l'apertura della variante di Ca' del Verzo, che ha permesso più accessi alle zone di lavoro. In attività, in loco, al giorno sono presenti 180 persone, mentre altri operai sono impegnati negli stabilimenti di Treviso, Bergamo e Valsugana dove è in corso di assemblaggio l'impianto di raffreddamento.

Grazie ai miglioramenti apportati al progetto e alla nuova viabilità, è stato infine risparmiato il taglio del 40% degli alberi autorizzati. Si tratta quindi di 1.200 arbusti che non saranno rimossi rispetto ai 2.000 previsti dalla legge. Le avverse condizioni climatiche di queste settimane imporranno solo la rimozione di una decina di fusti pericolanti, a bordo cantiere.



