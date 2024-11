Ai Vigili del fuoco mezzi in comodato d'uso dalla Regione Veneto

Consegnati dalla Regione Veneto ai Vigili del fuoco attrezzature e mezzi in comodato d'uso grazie al Poa (Programma Operativo Annuale) 2024, della convenzione sottoscritta tra Regione e Direzione Interregionale. I mezzi e le attrezzature andranno a rinforzare la dotazione dei sette comandi provinciali del Veneto.

Il piano è stato possibile grazie alla convezione che consolida un rapporto di fiducia continuo e pluriennale, che ha visto il presidente Luca Zaia sempre disponibile verso l'istituzione dei Vigili del fuoco.

Quest'anno grazie ai fondi regionali sono stati consegnati un totale di 8 kit composti da divaricatori e cesoie a batteria, 16 gommoni da rafting e inoltre è stato allestito un furgone per le particolari esigenze del nucleo regionale dei sommozzatori.

La convenzione ha come finalità lo sviluppo, il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile nella Regione Veneto guidato dall'assessore Gianpaolo Bottacin.

Annualmente la Regione del Veneto e la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige diretto da Loris Munaro definiscono, d'intesa, i programmi operativi annuali, per l'attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla presente Convenzione-quadro in atto.



