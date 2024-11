58 misure personali in due settimane da questura di Padova

Sono state 58 le misure personali di prevenzione, tra cui anche 5 Daspo Willy, e 5 Ammonimenti per violenza domestica, 9 ammonimenti per stalking e 4 fogli di Via obbligatori, emessi nelle ultime due settimane dal questore di Padova, Marco Odorisio che ha inoltre comminato 34 avvisi orali.

I provvedimenti si aggiungono alle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio svolte dalla Polizia ieri nella zona della stazione Ferroviaria e nelle vie limitrofe.

Dall'inizio dell'anno sono state identificate oltre 7.600 persone, molte delle quali con precedenti penali e di polizia.

Di queste, 230 sono state deferite all'autorità giudiziaria, e 29 arrestate



