Arriva il gioco Minecraft e 'Le scuole reinventano Treviso'

La prima iniziativa di Treviso città green Leaf 2025 porta la firma del popolare videogioco Minecraft nella sua versione "Education". È partito ufficialmente il progetto "Le scuole reinventano Treviso", inserito nel programma di eventi ed azioni che il capoluogo della Marca ha presentato alla giuria del premio Green leaf il 5 ottobre 2023 a Tallinn, raccogliendo l'apprezzamento della commissione europea che ne ha sottolineato il carattere innovativo.

Il progetto prende ispirazione dalla rete C40 (formata dalle principali megalopoli unite nell'azione per affrontare la crisi climatica) e dal suo programma "School reinveting cities" che prevede che gli studenti utilizzino Minecraft education per ridisegnare in digitale la città, o un suo quartiere, in chiave sostenibile. Treviso sarà la prima città Italiana a portare avanti questo progetto innovativo con le scuole dopo che è stato sperimentato a New York, Los Angeles, Londra, Amsterdam, Rotterdam e Buenos Aires.

Minecraft è un videogioco attraverso il quale si scava (mine) e costruisce (craft) con diversi tipi di blocchi 3d, all'interno di un grande mondo fatto da diversi tipi di terreni e habitat da esplorare. Il gioco riproduce la vita quotidiana: mentre i giorni passano (dal giorno alla notte) i personaggi lavorano, costruiscono e vivono il loro mondo virtuale. La versione Education è stata progettata appositamente per l'uso educativo per insegnare competenze fondamentali attraverso il gioco permettendo agli studenti di utilizzare la loro immaginazione per creare e costruire nuovi mondi possibili e risolvere problemi insieme. A Treviso si è deciso di utilizzare le potenzialità del videogioco legandolo alla sfida per la costruzione di una città sostenibile.



