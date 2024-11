Festa di luci per svelamento restauro Basilica Salute a Venezia

E' tornata a risplendere,. dopo un lungo recupero architettonico, la Basilica della Salute a Venezia, e con essa la Biblioteca monumentale del Seminario patriarcale, dopo anni di "oscurità". Ieri sera c'è stato lo svelamento della chiesa restaurata attraverso un gioco di luci, dall'azzurro, al giallo, al bianco, che hanno fatto risaltare la magnificenza dell'opera realizzata da Baldassarre Longhena in Punta della Dogana.

In una conferenza stampa nella Biblioteca monumentale sono state illustrate le varie fasi del delicato restauro, che ha visto una felice sinergia tra Seminario, Ministero della Cultura e Comune di Venezia. "Due grandi doni che oggi tornano alla città - ha commentato l'assessore al Turismo, Simone Venturini - Qui ci sono l'identità e la ricchezza del nostro Paese e di Venezia. Vedere la Basilica nel suo antico splendore è un ritorno alle origini della nostra città". Nel suo intervento, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha ricordato che "ci sono delle materie comuni tra Stato e Chiesa, una è l'arte. In tutta Europa ben l'80% del patrimonio artistico-culturale è stato creato dalle religioni e tutti noi siamo allora portatori di una storia che abbiamo ricevuto e che dobbiamo a nostra volta consegnare. I lavori di restauro di Basilica e Biblioteca sono durati 3 anni, per un costo di 3 milioni e mezzo di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA