Sorvolo Frecce Tricolori chiude cerimonia 4 novembre a Venezia

Il sorvolo di Piazza San da parte della pattuglia acrobatica delle 'Frecce Tricolori' ha concluso a Venezia la cerimonia per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. La squadriglia è arrivata nel cielo sopra Venezia mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in compagnia del ministro Guido Crosetto, si apprestava a lasciare la piazza, dove poco prima erano atterrati un gruppo di paracadutisti dell'esercito con le bandiere delle varie forze armate. Le 'Frecce' hanno sorvolato Venezia per tre volte, chiudendo così la giornata celebrativa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA