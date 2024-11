Stalking ad ex fidanzata, divieto di avvicinamento per 40enne

Un 40enne trevigiano è stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Il provvedimento è stato notificato dalla squadra Mobile di Treviso intervenuta dopo la denuncia della vittima.

L'uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione avvenuta lo scorso agosto, sarebbe stato protagonista di una serie di comportamenti persecutori nei confronti della ex, consistite nel chiamarla anche più di cento volte nell'arco della stessa giornata e in appostamenti e pedinamenti, anche nel luogo di lavoro della donna. Il 40enne, in due occasioni, si sarebbe anche introdotto nell'abitazione della vittima, trattenendosi contro la sua volontà. Gli accertamenti della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno portato ad accertare le responsabilità dell'uomo i cui esiti sono stati fatti propri dall'Autorità Giudiziaria con l'applicazione della misura cautelare, con il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore di 500 metri dalla vittima.



