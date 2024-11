Attori della stagione di prosa di Treviso incontrano il pubblico

Nel mese di novembre ha inizio una stagione intensa per Tema Cultura e il Teatro "La Stanza" di Treviso, che sempre più si afferma come uno degli spazi culturalmente più vivaci e fecondi di iniziative nel cuore della città. L'autunno metterà al centro i protagonisti e gli spettacoli di "Colpo di scena", la stagione di prosa 2024-2025 che il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale proporrà al Comunale "Mario Del Monaco", dal 7 novembre. Tema Cultura ha stretto da tempo con il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale.

Nelle serate del Teatro La Stanza gli appassionati della prosa potranno incontrare i protagonisti del cartellone "Colpo di scena", per scoprire il processo creativo, i temi affrontati e i "segreti" degli spettacoli in calendario al "Del Monaco", da novembre al maggio 2025. Dialoghi, confronti e curiosità svelate da Giovanna Cordova, regista e autrice di drammaturgie teatrali, che accoglierà nel suo "salotto" attori, registi ed altri artefici della stagione trevigiana. Si parte l'8 novembre (ore 18) con "Molto rumore per nulla", una delle più brillanti opere di Shakespeare, che il TSV porta a Treviso (7-10 novembre) nell'adattamento della regista Veronica Cruciani, con gli attori Lodo Guenzi e Sara Putignano. Gli altri incontri sempre il venerdì alle 18, eccetto le date di aprile che inizieranno alle ore 20: 13 gennaio "Miles" con Paolo Fresu; 17 gennaio "Cose che so essere vere" con Giuliana De Sio; 31 gennaio "Fantozzi. Una tragedia" con Gianni Fantoni; 21 febbraio "Lo zoo di vetro" con Mariangela D'Abbraccio; 14 marzo "Iliade il gioco degli dei" con Alessio Boni; 28 marzo "Anna Karenina" con Galatea Ranzi; 4 aprile "Strappo alla regola" con Maria Amelia Monti; 11 aprile "November" con Luca Barbareschi; 9 maggio "I due Papi" con Giorgio Colangeli e Marianno Rigillo.

Altri due incontri sono stati programmati al Museo civico Santa Caterina: il 29 novembre con un approfondimento del capolavoro di Jean Cocteau, "I parenti terribili", di cui Filippo Dini sarà regista e interprete; mentre il 7 marzo sarà la volta di una produzione del TSV, "Tipi umani seduti al chiuso. Partitura sentimentale per biblioteche", testo e regia di Lucia Calamaro.





