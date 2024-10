Una femmina la neonata trovata morta, mamma ha chiamato il 118

E' stata la stessa partoriente a chiamare stamani il 118, intorno alle ore 4.30, dopo aver messo al mondo in casa una bambina, che è stata trovata morta a Piove di Sacco (Padova).

Lo ha riferito ai giornalisti il comandante dei carabinieri di Piove di Sacco, Giacomo Chimienti. Sono in corso accertamenti da parte dei sanitari dell'ospedale di Padova per capire se la piccola fosse nata già morta o in seguito.

La donna è una cittadina italiana di 29 anni. Si sta cercando di capire anche se vivesse nel dormitorio dove è stata trovata, o forse, come più probabile, se fosse ospite di alcune dipendenti del locale sottostante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA