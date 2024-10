'La vita è sogno' di Malipiero chiude la stagione de La Fenice

"La vita è sogno" di Gian Francesco Malipiero chiude la Stagione Lirica e Balletto 2023-2024 della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. L'opera sarà proposta in occasione dell'ottantesimo anniversario della prima rappresentazione veneziana, in un nuovo allestimento con la regia di Valentino Villa, le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Elena Cicorella e il light design di Fabio Barettin, e con la direzione musicale di Francesco Lanzillotta alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

L'opera andrà in scena al Teatro Malibran il 31 ottobre, 3, 5, 7 e 10 novembre prossimi. Nel cast figurano Riccardo Zanellato, interprete del re; Leonardo Cortellazzi in quello del principe, suo figlio; Francesca Gerbasi sarà Estrella, nipote del re; Levent Bakirci sarà impegnato nel doppio ruolo di Don Arias, nipote del re e di uno della folla; Simone Alberghini sarà Clotaldo; Veronica Simeoni, Diana; Enrico Di Geronimo sarà infine il servo di Diana e uno scudiero del re. Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Le recite del 31 ottobre e del 5 novembre fanno parte dell'iniziativa "La Fenice per la città" realizzata in collaborazione con il Comune di Venezia; quelle del 3, 7 e 10 novembre fanno parte della "Fenice per la città metropolitana", in collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia.



