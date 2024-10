Commercio illecito di avorio, sequestri nel Vicentino

Scoperto dai carabinieri Forestali di Vicenza un commercio illecito di manufatti in avorio che ha portato al sequestro di 18 oggetti che erano in vendita in sei banchetti in vari mercatini dell'antiquariato nella provincia berica. I venditori sono stati identificati e i militari stanno valutando se procedere ad una denuncia nei loro confronti, Com'è noto, la Convenzione di Washington, vieta l'esportazione e l'importazione per fini commerciali, sia di avorio grezzo che di prodotti lavorati contenenti avorio, ad eccezione degli strumenti musicali contenenti avorio acquisiti tra il 1947 e il 1975 . I carabinieri Forestali nel controllo dei principali mercatini di antiquariato della provincia hanno trovato in vendita 18 manufatti in avorio di elefante (Loxodonta africana).

Si trattava, in particolare, di gioielli, ciondoli, statuine e soprammobili raffiguranti animali che erano sprovvisti della documentazione che ne attestasse la legale acquisizione e ne permettesse poi la libera vendita.



