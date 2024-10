Verona, Sogliano, 'lotta per salvezza fino all'ultimo'

"Il 3-0 preso dal Monza non rispecchiava il risultato, ma stavolta la prestazione ci lascia molta delusione. Sappiamo che dovremo trovare la forza di lottare fino all'ultima giornata per la salvezza".

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, parla anche a nome del tecnico Paolo Zanetti dopo il 6-1 subìto a Bergamo: "Parlo io perché rigiochiamo fra tre giorni e l'importante è pensare alla prossima a Lecce, non faccio sprecare energie all'allenatore per rispondere a domande scontate", precisa.

"Sulla serata poco da dire, la squadra non è mai stata in partita - accusa il dirigente -. C'era la consapevolezza di avere davanti una squadra molto più forte e la prestazione è stata deludente: l'Atalanta poteva fare al Celtic più o meno gli stessi gol che ha fatto a noi. Un solo giocatore dell'Atalanta costa come tutto il Verona, ma questo si sa".



