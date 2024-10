In tangenziale a Mestre in contromano, due feriti

Poco dopo le 2.30 della scorsa notte il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto lungo il Raccordo per Venezia-Porto della Tangenziale di Mestre (svincolo Carbonifera) per un incidente provocato da un veicolo contromano: ferite in modo non grave due persone a bordo dei veicoli coinvolti.

L'incidente, avvenuto tra lo svincolo della tangenziale e la rampa di Mestre, è stato causato da un'auto, proveniente da Venezia-Mestre che è entrata contromano sul raccordo, impattando poco dopo contro un'altra vettura che procedeva regolarmente verso Venezia. Dinamica e accertamenti sulle responsabilità dell'accaduto sono al vaglio della Polizia stradale di Mestre.

Sul posto sono intervenuti suem, polizia stradale, vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di Cav che subito hanno disposto la chiusura dello svincolo per permettere il soccorso ai feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. Per circa tre ore il traffico diretto a Venezia è stato deviato per Marghera.



