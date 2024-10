La mostra itinerante 'Sfumature di Azzurro' fa tappa a Vicenza

Sarà Vicenza la nuova tappa di "Sfumature di Azzurro", la mostra itinerante con i cimeli del Museo del Calcio, provenienti da Coverciano, che raccontano la storia delle nazionali italiane.

La rassegna potrà essere visitata in Basilica Palladiana, con ingresso libero al pubblico, sabato 26, domenica 27 e martedì 29 ottobre, in occasione dell'amichevole tra la nazionale femminile e la Spagna, campione del mondo, in programma martedì allo stadio Romeo Menti.

Saranno numerosi gli oggetti che raccontano decenni della storia calcistica azzurra, a cominciare dal pallone utilizzato per la finale dell'Europeo 1968 tra Italia e Jugoslavia. E poi ancora altri cimeli che colpiscono l'immaginario di tifosi e appassionati: la maglia indossata da Paolo Rossi ai Mondiali 1978 e quella di Beppe Bergomi al Mundial 1982, il gagliardetto di Italia-Germania del Mondiale 2006 e la maglia del portiere Gianluigi Donnarumma a Euro 2020, quando è stato votato miglior giocatore della competizione. Non mancheranno oggetti dedicati alle azzurre, dalla maglia indossata da Carolina Morace in occasione dell'Europeo 1997 a quella di Barbara Bonansea ai Mondiali 2019, dalla divisa di un'altra "leggenda" azzurra come Betty Vignotto (1982) alle scarpette di colei che detiene il record di presenze e reti in Nazionale, Patrizia Panico (204 partite in azzurro e 110 gol).



