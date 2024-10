A Tirana 'Le collezioni veneziane della Biblioteca d'Albania'

E' stata inaugurata lunedì 21 ottobre presso la Biblioteca Nazionale d'Albania la mostra "Le collezioni veneziane della Biblioteca Nazionale d'Albania", dedicata ai volumi stampati a Venezia tra il XV e il XVIII secolo, custoditi nei fondi della biblioteca. Per la prima volta la maggior parte di questi materiali sarà esposta al pubblico, che potrà ammirare oltre 600 opere originali, tra libri e mappe. La selezione è ricca e varia, a testimonianza dei legami storici molto stretti tra l'Albania, soprattutto le sue coste, e la Repubblica di Venezia.

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, è curata dalla dottoressa Elisabetta Sciarra, attuale direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha lavorato a lungo presso la Biblioteca Marciana a Venezia. L'esposizione rimarrà aperta fino al 4 novembre, e nei primi mesi del prossimo anno è prevista la pubblicazione di un catalogo.

L'esposizione è articolata in diverse sezioni. La prima è dedicata alla storia di Venezia, riconosciuta come uno dei centri principali del Rinascimento europeo. Tra il 1400 e la fine del 1700, Venezia si affermò come centro della stampa in Europa, contribuendo a riportare in auge molte opere degli autori dell'antichità greco-romana e bizantina, tradotte in latino o in italiano. Questa sezione presenta opere rare, alcune pubblicate da celebri tipografi ed editori veneziani, tra cui Paolo Manuzio, Bernardino Benali, Girolamo Albrizzi.

La seconda sezione è dedicata all'Albania e alla Grecia, paesi in cui Venezia esercitò un'influenza significativa per secoli.

Qui sono presentate alcune delle prime attestazioni della lingua albanese scritta, come quelle di Buzuku e Bogdani. Inoltre, Venezia fu il luogo di pubblicazione di numerose opere dedicate a Skanderbeg e alla storia dell'Albania, a partire da quelle di Barleti, Marin Beçikemi e Dhimitër Frang.

Questa sezione include anche una serie di mappe originali dell'Albania e delle sue città.

Una sezione speciale è dedicata ai libri che esplorano i rapporti tra Venezia e l'Oriente, con particolare attenzione alle guerre contro l'Impero Ottomano, le quali offrono una preziosa fonte di informazioni sulla storia albanese. La successiva sezione è dedicata ai veneziani, noti per il loro spirito di avventura e le loro competenze geografiche.

Infine, le ultime due sezioni trattano delle pubblicazioni inerenti alla scienza, alla letteratura e alla religione.

La mostra sarà visitabile dal 21.10.2024 al 04.11.2024, dalle 09.00 alle 19.00.



