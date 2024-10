Fondazione Venezia Pace, francobollo celebra 25 anni attività

L''emissione di un francobollo con formula congiunta Stato Italiano-Stato Città del Vaticano, prevista per il 14 novembre, celebrerà il venticinquesimo anno di attività della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, presieduta da Silvio Antonio Calò. Un istituto che, mediante la ricerca e la declinazione della pace nelle sue forme operative, persegue l'obiettivo di educare e formare uno spirito costruttivo affinché ogni uomo possa sentirsi protagonista e testimone della pace, partendo da riflessioni e azioni quotidiane.

Proprio perchè la 'pace' è (purtroppo) oggi il 'tema' dei temi, la Fondazione ha programmato una serie di appuntamenti che, ruotando attorno all'emissione del francobollo, vogliono essere semi dai quali germoglino azioni per una "narrazione diversa" sull'urgenza di pace, sul ruolo che anche i singoli possono giocare nel chiedere la cessazione dei conflitti in atto.

"C'è bisogno di una 'terapia d'urto' per iniziare a fermare il virus della guerra che si sta impossessando dell'anima dell'uomo" sottolinea il prof. Calò.

Venezia, in questo senso, può riprendere quel ruolo di ponte tra culture e nazioni del Mediterraneo che ha svolto nei secoli.

Ad aprire il calendario degli eventi per il 25/o della Fondazione sarà il 26 ottobre alla Scuola Grande di San Marco il convegno "Pensare e praticare la pace dal mediterraneo", in collaborazione con l'Istituto Studi Ecumenici "San Bernardino" di Venezia. Il 6 novembre, invece (ore 17.00) alla Suola Grande di San Marco vi sarà una Lectio magistralis del filosofo Massimo Cacciari sull'ontologia della Pace, appuntamento organizzato insieme alla Società Filosofica Italiana, sezione di Treviso. Quindi, il 14 novembre, l'appuntamento è nella sede della Stampa Estera a Roma per la presentazione del francobollo e di altre iniziative per venticinquesimo anno della Fondazione. Presentazione che verrà replicata a Venezia, il 27 novembre, a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale Veneto. Altre iniziative arriveranno nel 2025. Tra queste anche una staffetta per la pace, a dicembre, per chiedere una tregua olimpica alle guerre, a poche settimane dall'apertura dei Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA