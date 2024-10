Il 'Moro' torna domenica a Venezia

Dopo aver partecipato alla 56/a edizione della Barcolana a Trieste (ottavi su oltre 1750 barche e terzi di classe) il Moro di Venezia torna in laguna domenica per partecipare alle due regate che segnano da anni l'autunno.

Il Moro di Venezia, in qualità di 'Ambassador del Salone Nautico', sarà protagonista della Veleziana, che si svolgerà durante la mattinata nelle acque antistanti il Lido con arrivo in laguna, e, nel pomeriggio, alla undicesima edizione della Venice Hospitality Challenge, posticipata da sabato 19 a domenica 20 causa maltempo. Entrambi gli appuntamenti vedranno a bordo parte del team che nel 1992 compì la grande impresa di sconfiggere i neozelandesi di New Zealand Challenge aggiudicandosi la Louis Vuitton Cup e divenendo il primo Paese non anglofono a poter ambire alla coppa in 142 anni di storia del trofeo.

Sono 8 i velisti che hanno partecipato alla sfida di Coppa America nel 1992 a San Diego e che si ritroveranno per regatare nuovamente sul Moro di Venezia: Dudi Coletti skipper, Daniele Bresciano, Davide Innocenti, Vittorio Landolfi, Sergio Mauro, Marco Schiavuta, Sandro Spaziani, Ulisse Vicinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA