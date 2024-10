Maltempo a Vicenza, attivo Centro operativo per monitorare fiumi

Il Centro operativo comunale di Vicenza si è riunito nella notte, nella sede del comando della Polizia locale, per monitorare la situazione alla luce delle previsioni dell'ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, che ha previsto per il bacino idrografico del fiume Bacchiglione lo stato di preallarme (allerta arancione) sia per rischio idraulico sia per quello idrogeologico. Attualmente il corso d'acqua è vicino al livello di guardia di 4.50 metri.

Sotto osservazione, oltre al Bacchiglione, anche il fiume Retrone, i cui livelli sono cresciuti durante la notte. Per i due corsi d'acqua che attraversano il centro storico della città è prevista la piena nelle prime ore del pomeriggio di oggi.





