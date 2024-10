Operaio muore schiacciato da un tornio in officina del veneziano

Un operaio è morto oggi dopo essere stato schiacciato da un tornio in un'officina di Marcon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre per mettere in sicurezza l'area e liberare l'operaio intrappolato che è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure.

Sull'incidente è stata aperta un'indagine e sono stati coinvolti anche i tecnici dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro.



