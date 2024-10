Identificato ragazzo che aveva spruzzato spray urticante in bus

È stato identificato, dai carabinieri di Castelfranco, Veneto (Treviso) il giovane che lo scorso 14 ottobre aveva spruzzato dello spray urticante a bordo di un autobus che stazionava nel parcheggio della locale Stazione Autocorriere. Si tratta di un 14enne, di seconda generazione, che abita in provincia di Padova. Il ragazzo, identificato tramite le telecamere messe a disposizione da Mom, la società di trasporto pubblico trevigiana, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Intanto, nella mattinata, i militari castellani hanno intensificato i controlli sulle principali linee del capoluogo per contenere i fenomeni di intemperanze giovanili



