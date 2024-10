Scoperti lavoratori in 'nero' nelle vigne del Vicentino

Rischiano quasi 60mila euro di multa alcune imprese agricole sorprese dalla Guardia di finanza di Vicenza ad impiegare personale in nero nel corso della vendemmia 2024.

Una pattuglia della Tenenza di Noventa Vicentina ha sottoposto a controllo alcune imprese operanti nei comuni di Lonigo e Orgiano (Vicenza). Nella prima azienda vitivinicola controllata, su tre lavoratori intenti a vendemmiare due erano assunti correttamente, mentre il terzo non aveva una posizione regolare, nella seconda sono stati riscontrati quattro dipendenti su otto totalmente "in nero". È stata, inoltre, avanzata all'Ispettorato territoriale del lavoro la proposta di sospensione delle attività imprenditoriali avendo le stesse impiegato in nero più del 10% dei dipendenti presenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA